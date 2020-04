Coronavirus, Boniek: "In Polonia il campionato ripartirà il 31 maggio"

La Polonia prova a tornare alla normalita'. Mentre in Italia non c'e' ancora una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti, altrove e' stata gia' tracciata la 'road map' per la ripartenza delle competizioni. A Varsavia, con la benedizione del governo, le squadre torneranno in campo a fine maggio per chiudere la stagione regolare e poi dar vita ai play-off per il titolo. "C'e' molto piu' lavoro adesso che non quando andava tutto bene: fra programmi e protocolli sono tempi molto duri - racconta a 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e oggi presidente della Federcalcio polacca - Abbiamo deciso col governo di ricominciare con gli allenamenti individuali, poi a piccoli gruppi e dal 10-15 maggio lavorare normalmente per ripartire col campionato il 31 maggio. Bisogna fare programmi con 4-5 settimane d'anticipo. Siamo in piena guerra contro il coronavirus, anche noi siamo chiusi in casa da 50 giorni e la gente ha voglia di tornare alla normalita' anche se in Polonia c'e' una situazione molto meno drammatica rispetto all'Italia". Recenti sondaggi hanno mostrato che nel nostro Paese prevale il fronte di chi e' contrario alla ripresa dei campionati.