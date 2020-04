Coronavirus, Nainggolan cuore d'oro: il centrocampista distribuisce pacchi spesa a Cagliari (FOTO)

E' rimasto nel cuore dei tifosi della Roma sicuramente anche per la sua grande umanità, nel male e soprattutto nel bene. Nella giornata di oggi Radja Nainggolan si è reso protagonista di un bel gesto a Cagliari, dove ha aiutato la Caritas a distribuire pacchi di viveri ai meno fortunati. Armato di mascherina e disponibile a posare per qualche foto di rito, Nainggolan è dunque intervenuto in modo concreto in un momento di difficoltà per tutti gli italiani.