Cassano: "Zaniolo non può diventare tra i più forti al mondo. Lo vedo come una mezzala di grande fisicità e buona qualità, non un talento..."

SKY SPORT - In un'intervista all'emittente satellitare, Antonio Cassano ha raccontato anche alcuni momenti della sua esperienza a Roma.

Come faccio a diventare un calciatore della Roma?

"La cosa prioritaria è divertirsi fino a 15-16 anni, poi devi avere la fortuna che madre natura ti baci. Non c’è una ricetta per fare il calciatore, ci sono tante situazioni che ti fanno diventare un calciatore. E poi serve un pizzico di fortuna, per ora divertiti"

Ti ricordi come ti chiamava lo speaker a Roma? Ti senti più Fantantonio o Peter Pan?

"Sono nato Peter Pan e morirò Peter Pan, mi piace tanto. Fantantonio me l’ha dato Zazzaroni quando si parlava di Roma e Juventus. Peter Pan è il soprannome più bello, mi fa rimanere sempre piccolo"

Cosa ne pensi di Zaniolo? Può essere uno dei più forti al mondo in futuro?

"Più forti al mondo no. Io lo vedo come una mezzala di grande fisicità e buona qualità. Non lo vedo come un talento, come poteva essere Thiago Alcàntara..."

Qual è il compagno con cui ti senti più legato?

"Ce ne ho due in particolare. Uno è Totti. E’ dal 2001 che ci conosciamo ed è un mio amico. E l’altro è Bobo Vieri. Sono questi i pazzi scatenati che sento: Totti è uno introverso, Bobo invece è più simile a me"

Qual è il giocatore con cui hai avuto il miglior feeling dal punto di vista tecnico?

“Francesco Totti in assoluto. C’era un’affinitá che non penso nel mondo del calcio si possa ripetere. Quando a lui stava arrivando la palla io già sapevo nella sua mente cosa avrebbe fatto. Con lui ho avuto un feeling che non ho trovato con nessun altro calciatore”