Borussia Dortmund, Reus: "Bandiere come Totti e De Rossi non ci saranno più in futuro"

Marco Reus, che da otto stagioni veste la maglia del Borussia Dortmund, in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco ha parlato del ruolo delle 'bandiere' nel calcio moderno citando Daniele De Rossi e Francesco Totti, storici capitani della Roma. Queste le parole del giocatore:

Di questi tempi giocatori come lei e Müller sono a rischio estinzione?

“Non ci saranno quasi più ragazzi come Thomas Müller e me in futuro. Mi viene in mente Francesco Totti e Daniele de Rossi dell’AS Roma. La mia sensazione è che i giocatori che restano in un club per oltre dieci anni o più saranno rari in futuro”.

(Welt)