Bologna, lutto in casa rossoblu: addio all'ex presidente Gazzoni Frascara

Una giornata triste per i tifosi del Bologna. E' scomparso Giuseppe Gazzoni Frascara. L'ex presidente del club rossoblu aveva 85 anni. Gazzoni Frascara aveva rilevato il Bologna nel 1993, evitando il fallimento della società. Nella sua gestione da sottolineare la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A e gli acquisti di Roberto Baggio e Giuseppe Signori. Grande protagonista della lotta a Calciopoli, Gazzoni ha continuato a lottare in sede giudiziaria dopo la retrocessione del 2005. Nel 2014 è stato nominato presidente onorario dall'attuale proprietà.