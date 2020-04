Benatia: "Ho un ricordo bellissimo della gente di Roma. Mi piacerebbe tornare a vedere una partita un giorno"

GOAL.COM - In un'intervista al sito sportivo, Benatia racconta, tra le varie cose, il suo passaggio dall'Udinese alla Roma: "Se penso alla Roma, penso immediatamente ai suoi tifosi. E' una città che vive per il calcio. Quando prendevo il taxi, infatti, si parlava solamente di partite. E' una città pazzesca, ho un ricordo bellissimo della gente. Mi piacerebbe un giorno tornare a vedere una gara, tutti sanno come quell'esperienza sia stata una delle più belle della mia carriera".

