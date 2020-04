Batistuta, l'ex romanista tra i migliori calciatori degli ultimi 25 anni. L'argentino: "Un onore farne parte"

La rivista inglese Four Four Two ha stilato la classifica dei migliori giocatori degli ultimi 25 anni. E tra loro c'è anche un grande ex romanista, Gabriel Batistuta, che ricopre il 16° posto, mentre il podio viene composto da Messi, Ronaldo e Zidane. Di italiani ci sono solamente Maldini, Cannavaro e Baggio. L'ex centravanti della Roma ha scritto su twitter:: “Bellissimo essere tra i 25 migliori calciatori degli ultimi 25 anni. Ma il messaggio più forte lo dedico ai futuri calciatori che con la volontà e la disciplina possono andare lontano. Appartenere a questa élite di calciatori del mondo è un onore”.

Una caricia estar entre los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años pero más fuerte es el mensaje para los futuros futbolistas que con voluntad y disciplina se puede llegar lejos. Pertenecer a esta elite de jugadores del fútbol mundial es un honor. Gracias ⚽️ @FourFourTwo pic.twitter.com/iOFF4eVECT — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) April 25, 2020