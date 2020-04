As Roma, progetto 'Assieme': il club dona uova di Pasqua ai bambini ricoverati in diversi ospedali della Capitale. Presente anche Fienga (FOTO e VIDEO)

Una delle ormai innumerevoli, bellissime iniziative da parte della Roma è andata in scena nella giornata di ieri, quando il club ha deciso di regalare un sorriso ai bambini ricoverati in diversi ospedali della città. 'Assieme', questo il nome del progetto, è come di consueto portato avanti in collaborazione con Roma Cares, e stavolta ha svolto un ruolo da protagonista anche il Ceo giallorosso Guido Fienga.

On Friday the club, in conjunction with Roma Cares, visited hospitals throughout the capital - delivering Easter eggs to the children currently receiving treatment, along with the staff providing it. ?❤️ #ASRoma pic.twitter.com/UPYUpNToDL

