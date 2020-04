As Roma, il giallo del video di due calciatori giallorossi che si allenano a Casal Palocco: ma è un fake

Nelle ultime ore un video ha fatto il giro del web, quello di due calciatori della Roma che, nonostante il divieto governativo, si allenano liberamente in un parco nei pressi di Casal Palocco, dove vivono molti giocatori giallorossi. È evidente però che si tratti di un fake. Il video ha creato subito polemiche, irritando il club e i tifosi. Da Trigoria fanno sapere che a nessun preparatore atletico è stato permesso di girare per la Capitale ma soprattutto di allenare i giocatori. Oltretutto, lo staff della Roma non permetterebbe mai un allenamento su un terreno sconnesso, visti anche i tanti infortuni. Nella foto inoltre, qualcuno avrebbe riconosciuto Diego Perotti, ma l'immagine sembrerebbe essere datata: i pantaloncini che indossa sono infatti del kit 2017-2018, improbabile visto che i giocatori ogni stagione ricevono materiale nuovo.