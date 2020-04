Almeria, Coric: "È stato difficile non aver giocato neanche un minuto nella Roma. Dinamo? Non è una storia finita" (VIDEO)

RTL.HR - Ante Coric è stato il primo acquisto della sessione estiva del 2018 compiuto da Monchi, allora direttore sportivo della Roma. Ma sbarcato nella capitale, il centrocampista croato è riuscito ad accumulare pochissimi minuti (appena 48') con la maglia giallorossa. "La cosa più difficile è stata che non ho giocato neanche un minuto, ma è stato bello che facessi parte di una grande squadra come la Roma e che ora vada tutto bene ad Almeria" le parole di Coric rilasciate all'emittente televisiva croata. E l'Almeria è proprio il club della Segunda Division spagnola dove si è trasferito la scorsa estate in prestito. "I piani per la prossima stagione non li conosco. Sono ancora qui ad Almeria - ha proseguito il centrocampista 23enne - Spero di entrare nella prima Liga. Siamo sulla strada giusta, solo gli infortuni mi hanno rallentato ... Credo in me stesso e molti credono in me". Ovviamente anche in Spagna è tutto bloccato per il Coronavirus, ma il classe 1997 continua ad allenarsi a casa: "Un giorno lavoro sulla forza, un altro giorno sulla corsa. Mi sto allenando duramente per farmi trovare il più pronto possibile in modo da non avere problemi di infortuni e rendere il rientro il più semplice possibile".

Sul suo futuro non ha escluso la possibilità di tornare alla Dinamo Zagabria, squadra che lo ha lanciato nel calcio dei 'grandi'. "La Dinamo più che un club è una famiglia per me. Da parte mia, questa non è certamente una storia finita. Perché dovrebbe esserlo? Non ne vedo il motivo". Coric ha infine concluso l'intervento con la speranza di poter partecipare ai prossimi Europei con la nazionale croata: "Penso e spero di poter essere nella lista se entro nella prima Liga con l'Almeria, se riesco a giocare più minuti e se me lo permetteranno gli infortuni".

