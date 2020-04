AIC, in bilico Tommasi: prende quota Tardelli

In bilico la posizione di Damiano Tommasi, attuale presidente dell'Aic. Col calcio giocato fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, al centro del dibattito l'eventuale ripresa del campionato e il taglio degli stipendi, temi che hanno scatenato nelle ultime settimane discussioni e polemiche.

Stando alle indiscrezioni del portale sportivo, la gestione dell'Assocalciatori da parte di Tommasi ha creato malcontenti sia per la predisposizione dell'ex centrocampista a non prendere decisioni risolute e a ribattere sui media sia per la gestione degli ingaggi. Ora, per il futuro dell'Aic prende quota il nome di Marco Tardelli.

