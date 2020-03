Zaniolo, parla la mamma Francesca: «Nicolò sente che il ginocchio sta bene, la prospettiva di poter giocare l’Europeo lo carica»

CORRIEREDELLOSPORT.IT – Nicolò Zaniolo prosegue bene il suo percorso di recupero. In questo periodo di quarantena a casa, il 22 giallorosso lavora 2 ore al giorno tra cyclette, esercizi con elastici e video sessioni con il fisioterapista della Roma Marco Esposito. Il ginocchio operato lo scorso gennaio dopo la rottura del legamento del crociato anteriore subito nel match con la Juventus sembra rispondere bene, come conferma la mamma Francesca Costa in alcune dichiarazioni rilasciate al portale del quotidiano sportivo: «Nicolò è molto carico, segue con apprensione questa situazione non facile da capire per un ragazzo di vent'anni, si sta rendendo conto che non è una cosa semplice come si pensava. Ha grandi motivazioni, sente che il ginocchio sta bene, pensa che presto potrà fare le cose che fanno tutti. Non è ancora pronto, ma sa che non deve buttarsi giù e la prospettiva di poter disputare l’Europeo lo carica».

