VIDEO - Totti incanta ancora: nel match di calcio a 8 rispolvera il 'cucchiaio'

Francesco Totti non smette di incantare con le sue perle calcistiche, come quella esibita nel finale della partita di Calcio a 8 dove il suo Totti Sporting Club ha dilagato contro l'Atletico Eur vincendo per 5-0. L'ex capitano della Roma, a pochi istanti dal triplice fischio dell'arbitro, ha segnato una punizione dal limite dell'area di rigore rispolverando il suo marchio di fabbrica: il cucchiaio. Tocco morbido del pallone che, con un pallonetto a superare la barriera, è finito in rete tra le urla festanti dei tifosi presenti e lo stupore dei compagni di squadra. Sembra dunque avergli fatto bene la settimana bianca da cui è appena tornato con la sua famiglia.