VIDEO - Coronavirus, la carica di Batistuta: "E' una battaglia difficile, ma uniti possiamo vincere"

Un messaggio di grande combattività quello lanciato da Gabriel Omar Batistuta, in riferimento all'emergenza Coronavirus che il mondo si è trovato a dover affrontare. Il Re Leone ha voluto registrare un video in cui invita a combattere l'emergenza uniti, in una battaglia che resta difficile ma che si può vincere. Queste le sue parole:

"Buongiorno a tutti, siamo nel mezzo di una battaglia difficile ma la vinceremo, tutti insieme, rispettando le indicazioni del personale sanitario. Dobbiamo avere la meglio in questa battaglia, dura ma che si può vincere: individualmente, ma soprattutto collaborando. E' così che si vince. Forza, seguiamo le indicazioni dei medici!".