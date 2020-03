VIDEO - Coronavirus, anche Zago sostiene la campagna in favore dello Spallanzani: "La cosa più importante è aiutare chi ci sta aiutando". El Shaarawy: "Sosteniamo gli ospedali italiani!"

Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma dello scudetto, si unisce al moto di solidarietà che sta prendendo piede in favore dello Spallanzani, ospedale in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il brasiliano si è prestato a girare un video diffuso sul profilo ufficiale Twitter giallorosso, in cui invita a donare. Queste le sue parole: "Ciao ragazzi, aiutiamo lo Spallanzani a contrastare il Coronavirus. Come? Basta una donazione, piccola o grande, non importa: la cosa più importante in questo momento è aiutare chi ci sta aiutando".

?? Anche Antonio Carlos Zago a sostegno della campagna in favore dello Spallanzani ? Clicca qui per donare

Nel frattempo procede la gara di solidarietà tra i protagonisti del mondo del calcio. A pubblicare un video sul proprio profilo Instagram stavolta è stato

Radja Nainggolan e per la nomination e a mia volta nomino Alessio Romagnoli Francesco Totti . Mi raccomando, non smettiamo di aiutare chi ci sta aiutando. Ciao!

"Anche io accetto la sfida in sostegno di tutti gli ospedali italiani. Ringrazio El Shaarawy e Simeone per la nomination e ora nomino Kostas Manolas, Edin Dzeko e Francesco Totti... Francesco, mi raccomando, questa volta il video fattelo! E ricordiamoci: continuiamo ad aiutare chi ci sta aiutando": questa la risposta di Radja Nainggolan alla nomination del suo ex compagno di squadra in giallorosso, Stephan El Shaarawy.