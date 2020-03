Coronavirus, la Roma raccoglie oltre 250mila euro per lo Spallanzani. Fienga: "Grazie a tutti i tifosi"

La Roma attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter ha ringraziato tutti i tifosi per le donazioni che sono arrivate per l'ospedale Spallanzani. Il club giallorosso ha fatto sapere di aver superato quota 250mila euro raccolti, sui 500mila da raggiungere, e attraverso una dichiarazione del proprio CEO, Guido Fienga, ha voluto ringraziare ogni tifoso. Queste le sue parole: "La risposta all’iniziativa è stata incredibile. I nostri sostenitori, da Roma, dall’Italia e da tutto il mondo, stanno dando il loro contributo per acquistare attrezzature di cui l’ospedale necessita con la massima urgenza e ci tengo a ringraziarli. Nella nostra Società stiamo tutti lavorando alacremente per sostenere l’iniziativa e giocatori e staff tecnico sono pronti a dare un grande contributo in tal senso. Sappiamo quanto l’Italia stia soffrendo e quanto le persone abbiano paura in un momento come questo, ma i dottori e gli infermieri dello Spallanzani e degli ospedali di tutta Italia stanno facendo un lavoro straordinario. Abbiamo la responsabilità offrire loro il tutto il nostro appoggio".

