Spalletti: "Sono stato fortunatissimo a vedere i gol di Totti anche in allenamento"

Luciano Spalletti, ex allenatore di Roma e Inter, è tornato a parlare di Francesco Totti durante l’inaugurazione della “VII edizione del Corso di Team Manager“. Queste le sue parole: “Io sono un uomo fortunatissimo, ho potuto vedere Totti anche durante gli allenamenti. Oltre a quelli nelle partite, gli ho visto fare tantissimi gol in allenamento, gol che ovviamente gli altri non hanno visto. Ringraziamo Gesù che ci ha concesso tutto questo“.