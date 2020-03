La Lega Serie A ha deciso di non rimandare le partite in programma nella giornata di oggi. Nella sfida delle 15, che vede in campo Milan e Genoa, l'attaccante della squadra Ligure Pandev dopo aver siglato la rete del vantaggio rossoblù, in barba alle norme di sicurezza contro il coronavirus ha deciso di festeggiare abbracciando i propri compagni di squadra.

(ANSA)