Serie A, dietro i campioni: 1600 dipendenti da 95 mln

Oltre agli 1,4 miliardi che le squadre attualmente in Serie A hanno versato, nella passata stagione, ai giocatori, c’è anche una fetta di indotto del mondo del pallone, decisamente più piccola, che serve per i dipendenti delle società e che stando agli ultimi bilanci vale circa 100 milioni di euro: sono infatti 1.581 i dipendenti non tesserati che fanno parte delle società. A pagare di più in salari e stipendi così è l’Inter (18,8 milioni), seguita da Juventus (14,4 milioni) e Roma (13,6 milioni).

(calcioefinanza)

