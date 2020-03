Ronaldinho fermato in Paraguay: trovato in possesso di un passaporto falso (FOTO)

Guai per Ronaldinho: l'ex calciatore asso, fra le altre, del Barcellona, è stato trovato in possesso di un passaporto falso mentre si trovava in Paraguay con suo fratello, per la presentazione della sua autobiografia. E' successo durante la notte italiana. Sul passaporto figurano le generalità esatte del Gaucho, ma dal documento risulta anche una cittadinanza paraguaiana, irregolarità che non è sfuggita alle forze dell'ordine del posto.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.

His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he’s a naturalized Paragauay citizen. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi

— Zach Lowy (@ZachLowy) March 5, 2020