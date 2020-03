Perrotta: "Lo scudetto perso è una ferita che non si rimargina. Per me la Roma è qualcosa di viscerale" (VIDEO)

ROMA TV - Anche il canale a tinte giallorosse ha riorganizzato il suo palinsesto a causa dell'emergenza Coronavirus. E su Instagram, nel nuovo format "A casa dell'ex", ha ospitato l'ex giallorosso Simone Perrotta: "Ritornando a quella partita non so se sia stato un bene vincerla per come poi è andata (Roma-Inter 2-1, ndr). È una ferita che ancora non riesce a rimarginarsi, ci è mancato davvero poco per vincere quello scudetto".

"Eravamo una squadra di amici, nello spogliatoio era sempre una festa, ci si conosceva tutti nel profondo e a volte il problema di un singolo lo si cercava di risolvere tutto insieme. Ci frequentavamo anche fuori dal campo e siamo rimasti uniti ed in contatto anche se non ci ha unito una conquista importante come ad esempio quella del mondiale", ha raccontato. "Con molti compagni, anche gli stranieri, ci sentiamo sempre e ci vediamo quando è possibile. Non ci ha unito ahimè una grande vittoria, ma un grandissimo sentimento ed è un qualcosa di speciale". "Abitando a Roma ormai la Roma per me è qualcosa di viscerale, sono più tifoso che un ex giocatore della Roma. Lo sono quasi più oggi che quando giocavo", ha concluso.