Potrebbe essere l’ultimo compleanno da presidente della Roma per James Pallotta prima della cessione della società al Gruppo Friedkin. Oggi l’americano compie 62 anni e la societá giallorossa ha deciso di fargli gli auguri tramite un post su twitter





Happy birthday Jim Pallotta ?

The #ASRoma president is celebrating his 62nd birthday today. Auguri! pic.twitter.com/OU5Ftrqgdq

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2020