Malcom torna sul mancato passaggio alla Roma: "Il Barcellona fece un'offerta più alta"

L'ex Barcellona Malcom, ora in forza allo Zenit, in un'intervista è tornato sul mancato passaggio alla Roma di due stagioni fa. Queste le sue parole: "Non sapevo niente riguardo alla trattativa tre le società. Ero felice di andare all'AS Roma, ma poi il presidente Stéphane Martin non mi ha lasciato andare perché il Barcelona aveva fatto un'offerta più alta al Bordeaux. I blaugrana sono passati prima di tutto dal club. Era il mio sogno, lo sapevano. D'accordo col presidente ho quindi scelto di vestire la maglia del Barça"

(footmercato.net)

