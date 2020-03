LIVE - Coronavirus: rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma il 23 marzo. Tampone anche per Florenzi. Stop agli allenamenti per il PSG. Partizan e Stella Rossa in isolamento. Il campionato argentino continuerà a porte chiuse

Non si ferma l'emergenza Coronavirus che investe ovviamente anche il mondo del calcio. Sono ormai diversi i casi di positività per quanto riguarda i campionati in giro per l'Europa, e in Francia anche il PSG ha deciso di interrompere gli allenamenti, mentre in Serbia Partizan e Stella Rossa sono in isolamento. Questi gli aggiornamenti live:

14:28 - Il campionato argentinO, come spiega una nota delle federazione, continuerà a porta chiuse: “In conformità con le misure ordinate dal Governo nazionale, l’Asociación del Fútbol Argentino, attraverso il suo presidente Claudio Tapia e l’intero comitato esecutivo, ha provveduto a sospendere tutte le categorie di calcio per bambini e ragazzi fino al 31 marzo. Nel frattempo, il resto delle categorie continuerà ad essere contestato, senza un pubblico, come riportato giorni fa e in sintonia con le misure ordinate dalle agenzie sanitarie nazionali e stabilite oggi dal National Executive Branch.”

14:00 - Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è contrario all'ipotesi di chiudere la stagione della Serie A con eventuali playoff e playout se non si dovesse riuscire a garantire la disputa delle 38 giornate

Il presidente del @CagliariCalcio @tommasogiulini contrario all'ipotesi di chiudere la stagione della #SerieA con eventuali playoff e playout non si dovesse riuscire a garantire la disputa delle 38 giornate — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 16, 2020

13:20 - “La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo". Con queste parole la Federazione ha annullato il consiglio federale in programma per oggi, dato che è ancora troppo presto per prendere decisioni. Domani intanto Gravina sarà in conference call con UEFA per rinvio Euro 2020

13:11 - Stop al calcio anche in Brasile, una decisione che non vede d'accordo il presidente Bolsonaro: "Quando le partite di calcio sono vietate, tra le altre cose, cade in isteria e non lo voglio", ha iniziato Bolsonaro, dicendo che nelle ultime ore ha subito il test del coronavirus e ha dato un risultato negativo. Il CBF potrebbe in ogni caso vendere solo una parte dei biglietti, tenendo conto della capacità degli stand e non andare avanti semplicemente vietando questo o quello, perché la cancellazione non conterrà il virus".

13:09 - In Serbia, all'indomani della proclamazione dello stato di emergenza per l'epidemia di coronavirus, Stella Rossa e Partizan - le due squadre di Belgrado che sono le più importanti del Paese - sono in isolamento, con l'interruzione di ogni attività e allenamenti. Nessun giocatore dei due club può lasciare il Paese. Le ultime partite del campionato serbo si sono svolte senza pubblico, ma finora non sono state prese ancora decisioni precise sul prosieguo del torneo

12:34 - Dopo che il Valencia ha comunicato 5 casi di positività al Covid-19 tra calciatori e mebri dello staff, anche Alessandro Florenzi, in prestito al club spagnolo, si è sottoposto a tampone in mattinata

Questa mattina Alessandro #Florenzi verrà sottoposto al tampone per verificare le sue condizioni dopo i cinque casi di Coronavirus all'interno del Valencia. #Valencia #ASRoma #Coronavirus pic.twitter.com/DlXliHFX0w — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) March 16, 2020

12:00 - Anche il PSG, come comunicato attraverso twitter, ha deciso di interrompere gli allenamenti a data da destinarsi