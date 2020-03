LIVE - Coronavirus: l'Inter dà l'ok, Handanovic e Brozovic lasciano l'Italia. Calcio fermo anche in Australia

L'emergenza Coronavirus non si arresta e tiene fermo il mondo del calcio. Ieri l'UEFA ha ufficializzato il rinvio delle finali di Champions ed Europa League, mentre prosegue l'esodo dei giocatori stranieri dal nostro paese: gli interisti Handanovic e Brozovic gli ultimi autorizzati a partire. Questi gli aggiornamenti Live:

LIVE

10.10 - Cade anche l'Australia, ultimo baluardo del calcio giocato. La FFA (la federcalcio australiana) ha annunciato di aver posticipato gli ottavi di finale della stagione 2019/20 della Hyundai A-League. Diretta conseguenza delle nuove misure introdotte dal governo australiano in seguito all'aumento dei casi di coronavirus nel paese. "Questo rinvio ha effetto immediato - si legge nella nota ufficiale - . La decisione è l'ultima di una serie di misure introdotte da FFA in risposta alla diffusione in corso di COVID-19 e arriva con il supporto unanime di tutti i club Hyundai A-League. FFA esaminerà la situazione nelle prossime settimane con un'ulteriore valutazione formale dello stato, prevista per il 22 aprile. La decisione riflette le rigorose misure di allontanamento sociale che sono state ora introdotte dal governo e l'introduzione di restrizioni alle frontiere statali in Australia e l'attuazione dei più alti livelli di restrizioni alle frontiere per la Nuova Zelanda. L'effetto cumulativo che al momento rende impossibile il proseguimento della competizione". Nei giorni scorsi il campionato australiano era proseguito con match a porte chiuse.

(ffa.com.au)

10.05 - Altri giocatori del nostro campionato fanno ritorno nei rispettivi paesi d'origine. L’Inter, infatti, ha dato l’ok a Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, che hanno terminato il rispettivo periodo di quarantena.. Possibile una partenza di Romelu Lukaku, che pochi giorni fa aveva dichiarato: “Sono rinchiuso e mi manca la mia quotidianità: stare con mia mamma, mio figlio e mio fratello”. Anche Matias Vecino e Diego Godin potrebbero fare ritorno in Uruguay.

(Gasport)