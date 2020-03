LIVE - Coronavirus, l'Uefa rinvia a data da destinarsi la Nations League e l'Europeo Under 21. Il Chelsea: "Hudson-Odoi migliora". Grave l'ex presidente del Real Sanz, stop al calcio anche in Argentina. Obi Mikel rescinde con il Trabzonspor

Non si ferma l'emergenza Coronavirus che investe ovviamente anche il mondo del calcio. Di ieri l'annuncio dell'Uefa riguardo il rinvio di Euro 2020, per permettere così la conclusione delle Coppe Europee alla fine dell'emergenza, pur se restano ancora in bilico le situazioni dei campionati nazionali. Qui tutti gli aggiornamenti:

LIVE

11.30 - Dopo l'Europeo, l'Uefa ufficializza il rinvio "a data da destinarsi" anche della Nations League e dei campionati europei Under 21.

ICYMI: UEFA announced on Tuesday that #EURO2020 would be postponed by one year. It is proposed the tournament will now run from 11 June - 11 July 2021.

The 2021 UEFA #NationsLeague finals, the @UEFAUnder21 EURO and the @UEFAWomensEURO will be re-scheduled accordingly. pic.twitter.com/eFnO7zMoFA

— UEFA (@UEFA) March 18, 2020