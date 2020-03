LIVE - Coronavirus: a Trigoria seduta a porte chiuse alle 11. Primo stop in Premier, rinviata City-Arsenal

Calcio fermo in Italia per l'emergenza coronavirus, situazione incerta per l'Europa. Attesa per oggi una decisione per i match di Europa League in seguito al blocco dei voli dall'Italia operato dal governo spagnolo, situazione che di riflesso interessa anche la Roma, che domani da calendario sarà impegnata a Siviglia per gli ottavi di Europa League

LIVE

10.00 - Quarantena per coronavirus per i due assi del calcio cileno che giocano in Europa, Arturo Vidal del Barcellona e Alexis Sanchez dell'Inter, al loro rientro in patria prima dei prossimi match validi per le qualificazioni alla prossimi mondiali. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jaime Manalich in vista dell'incontro che la nazionale cilena giocherà contro l'Uruguay (il 26 marzo) e contro la Colombia, cinque giorni dopo. «Non facciamo alcuna distinzione circa la professione delle persone perché nessuno è immune da questo virus», ha affermato, lasciando liberi i giocatori di affrontare il periodo di isolamento nelle loro abitazioni oppure collettivamente negli impianti della Nazionale.Il centrocampista del Bologna Gary Medel è tra gli altri giocatori del Cile che potrebbero essere messi in quarantena al ritorno in patria

9.56 - L'Olympiacos FC informa che dopo gli esami medici richiesti, ai quali sono stati sottoposti tutti i membri dello staff calcistico (giocatori, allenatori, personale medico e tecnico della squadra), nonché tutti i membri del consiglio e lo staff, tutti i test sono risultati negativi per il virus COVID-19

9.35 - Aspettando una decisione dell'UEFA, la Roma si allenerà oggi alle 11 a porte chiuse. Non consentito l'accesso alla stampa per i primi 15' di seduta, diversamente da come avviene di consueto per le gare europee.

9.15 - Primo cambio di programma in Premier League legato al coronavirus: rinviata la gara di Premier League tra Manchester City e Arsenal, inizialmente prevista per stasera alle 20.30