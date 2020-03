Lega Calcio a 8, la Gamondi Roma si aggiudica il big match con il San Paolo: vince 4-1 e accorcia sulla capolista (VIDEO)

Una serata semplicemente perfetta, un 4 a 1 che non lascio spazio ad interpretazioni. Questo è quanto accaduto ieri all'Empire Sport Resort, nel big match della Lega Calcio a 8 tra il San Paolo C8 e la Gamondi Roma.

La squadra del presidente Villani, di cui LaRoma24.it è partner ufficiale, ha condotto la gara dal primo al cinquantesimo minuto. Prima Rante, poi il momentaneo pareggio ospite e infine la perla assoluta di Nolano, che ha indirizzato definitivamente la gara sui binari giallorossi.

Nel secondo tempo c'è spazio per l'ennesima doppietta del bomber Ivan Giuliani, arrivato a 30 gol in Campionato e sempre più in corsa per la classifica marcatori.

Dopo la sconfitta nell'andata, una grande prova di forza per i ragazzi di mister Ferretti, che con questa vittoria hanno di fatto riaperto la corsa alla vetta della Serie A.