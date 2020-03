Lega Calcio a 8, la Gamondi Roma punta ad accorciare sulla capolista: è big match con il San Paolo C8

È arrivato il momento della verità. La Gamondi Roma Calcio a 8, di cui LaRoma24.it è partner ufficiale, è pronta ad ospitare il San Paolo C8, capolista della serie A della Lega Calcio a 8.

La gara inizierà alle 22:30 all'Empire Sport Resort, in Via degli Aldobrandeschi 115, e sarà probabilmente decisiva per il prosieguo della stagione regolare.

Le due squadre sono divise da 4 punti in classifica e un'eventuale vittoria rilancerebbe per il primo posto la squadra di mister Ferretti.

Tra i convocati giallorossi nessuna defezione, e stasera ci sarà l'esordio in maglia giallorossa del neo acquisto della Gamondi Daniele Piro.