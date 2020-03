La Serie A potrebbe essere sospesa per un mese a causa dell'epidemia di Coronavirus

Il coronavirus meglio noto con l’acronimo di Covid-19 sta sconvolgendo la vita di

gran parte della popolazione italiana e dell’economia nazionale. Anche il calcio ed in

particolare quello di serie A è un’industria che sta vivendo un periodo di crisi e di

incertezze legate proprio allo svolgimento del campionato che potrebbe ben presto

essere sospeso per circa un mese.

Attualmente e dopo tante indecisioni e soprattutto polemiche, per far fronte

all’emergenza coronavirus in Italia, si è deciso di far giocare le partite a parte chiuse

ma con una postilla che nello specifico prevede la sospensione di almeno un mese nel

caso un qualsiasi giocatore possa contrarre il virus. Tuttavia l’evoluzione

dell’epidemia potrebbe comunque spingere il governo italiano ad una drastica

decisione con un decreto ministeriale e quindi sospendere del tutto il torneo per

almeno un mese.

Gli effetti del coronavirus sul calcio italiano

All’epoca del coronavirus in Italia, ogni giorno parallelamente al bollettino dei nuovi

contagiati e dei decessi, si susseguono anche notizie legate al mondo del calcio ed in

particolare al campionato di serie A.

Infatti attualmente regna il caos dopo che il governo ha emesso un nuovo decreto che

estende la sospensione di tutti gli eventi sportivi nelle regioni colpite dall'epidemia di

virus fino all'8 marzo.

Il divieto interesserà proprio le partite di Serie A e nello specifico quello del turno

precedente che non si sono giocate ad eccezione di Inter Sampdoria, che è stata

rinviata a data da destinarsi per gli impegni dei nerazzurri tra coppa Italia e Europa

League.

La Lega Serie A ha accettato la proposta del Ministero della Salute di giocare a porta

chiuse. La mossa è arrivata quando l'amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe

Marotta, ha detto che la stagione ha persino rischiato di non riuscire a finire.

Per rimediare al caos generato dal coronavirus e per evitare che quanto prospettato

dal direttore sportivo nerazzurro possa avverarsi, e cioè che il campionato non si

completi entro il 24 maggio data obbligata poiché ci sarà l’impegno della nazionale

per l’europeo. Juventus, Napoli e Atalanta sono tra l’atro coinvolti in Champions

League, mentre Inter e Roma in Europa League.

Cosa fare se il calcio si ferma per il coronavirus?

Molte persone che amano seguire il calcio allo stadio o in Tv oppure prediligono

scommettere sulle varie partite del massimo campionato italiano, stanno già

studiando come ammazzare il tempo e nel contempo cercano qualche alternativa per

divertirsi e guadagnare qualche decina di euro.

In mancanza del calcio di serie A che in caso di decreto governativo potrebbe

fermarsi per un mese a causa del coronavirus, e che trascinerebbe con sé anche la

serie cadetta e persino altri campionati europei, visto che l’epidemia interessa l’intero

