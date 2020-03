La mano di Mkhitaryan: l'armeno dentro 10 gol stagionali della Roma

Il protagonista delle ultime partite della Roma è senza dubbio Mkhitaryan: il fantasista armeno ha realizzato un assist e un gol contro il Cagliari ed era stato già decisivo nella doppia sfida di Europa League al Gent oltre che nel 4-0 al Lecce. Come riferisce l'account Twitter del sito di approfondimento statistico sul calcio, il 77 giallorosso ha messo mano, anzi meglio dire piede, in 10 gol stagionali della Roma tra Serie A ed Europa League.

Henrikh Mkhitaryan has now had a direct hand in 10 goals for Roma across the league and Europa League in just 1024 minutes of action pic.twitter.com/QmxAwfDzTg

