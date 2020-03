La follia di Navas: spende 200 mila dollari per tornare a casa. Sisto, in auto da Vigo alla Danimarca: fa 3 mila chilometri e viola la quarantena

In tempi di stipendi dimezzati e grande crisi economica a causa del coronavirus, fa discutere la cifra spesa da Keylor Navas. L'ex portiere del Real Madrid, ora al PSG, ha speso 200 mila dollari per affittare un aereo privato per tornare in Costa Rica, suo paese d'origine, nella notte del 27 marzo assieme alla moglie e ai suoi tre figli.

Ancor più surreale la storia di Pione Sisto, attaccante del Celta Vigo e della nazionale danese, che è fuggito dalla Spagna e con la sorella ha raggiunto la Danimarca in auto: 3 mila km per ricongiungersi con la famiglia. Così facendo ha dribblato la quarantena e le restrizioni imposte da tutti i Paesi. È stato il d.s. del Celta Vigo a scoprire la fuga, quando, dopo non aver ottenuto risposta al telefono, è andato a casa del giocatore e l'ha trovata vuota.

(Corsera)