Kluivert: "Gravenberch è il nuovo Pogba"

Ryan Gravenberch è uno dei talenti più luminosi dell'Ajax ed è in lizza per il premio "NxGn 2020", in passato vinto anche da Justin Kluivert. Proprio l'attaccante oggi alla Roma, intervistato in merito dal sito sportivo, ha dichiarato: "Chi dovrebbe vincere NxGn 2020? Secondo me la merita Gravenberch, dell'Ajax. Secondo me è il nuovo Paul Pogba. È molto bravo, giovane. Un giocatore top".

Nelle ultime settimane, si è parlato di un interesse della Roma per il centrocampista classe 2002 dell'Ajax.

