Julio Sergio: "Vorrei vedere una partita in Curva Sud"

Giornate di quarantena anche per l'ex portiere della Roma Julio Sergio, che su Instagram, con un diretta, ha risposto alle domande di alcuni tifosi, svelando un suo particolare desiderio a tinte giallorosse:

Ricordi della Roma?

Quando sono arrivato a Roma c’erano altri portieri. Con Spalletti ho avuto l’occasione della vita dopo aver fatto solo un’amichevole contro il Leverkusen. Mi ero allenato bene e alla fine mi sono tolto grandi soddisfazioni in quegli anni. Sono rimasto tre anni senza giocare quasi e con la Juventus all’esordio feci una grande partita. Uno dei miei punti forti è sempre stata la mentalità. Avere la testa giusta per un portiere è fondamentale.

Vedere una partita della Roma in Curva Sud?

Questa è una cosa che voglio fare e che non ho avuto ancora tempo per realizzare. Mi piacerebbe vedere un derby non travestito come De Rossi. Mi fa piacere che i tifosi si ricordino di me perché ho giocato bene e sono contento di aver vinto tutti e quattro i derby con la Roma in quell’anno.