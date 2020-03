Insulti a Tommasi, Gravina: "Solidarietà per le offese e le minacce che sta ricevendo"

Nella situazione di caos venutasi a creare a causa dell'emergenza coronavirus c'è spazio anche per gli insulti social ricevuti da Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Ad esprimere solidarietà all'ex centrocampista sono arrivate le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, rilasciate all'agenzia di stampa: "Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell'intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell'AIC Damiano Tommasi".

(ansa.it)