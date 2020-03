Instagram, Pirlo: "Ancora oggi piango per l'addio al calcio di Totti" (VIDEO)

In questi giorni di quarantena in cui siamo costretti a rimanere tutti a casa, in tv spesso ripropongono quelle immagini struggenti del giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti che fa piangere ancora parecchi tifosi romanisti e non solo. Ad esempio Andrea Pirlo, il quale ha condiviso con l'ex capitano giallorosso l'esperienza del Mondiale 2006, ricordando proprio quel Campionato del Mondo in Germania con Fabio Cannavaro in una diretta Instagram, ha confessato di essersi ritrovato a piangere da solo nel rivedere l'addio al calcio e alla Roma di Totti di tre anni fa. "L'altro giorno ho visto l'addio di Totti in tv e mi sono messo a piangere da solo. Tutte le volte che lo vedo mi metto a piangere. Quel giorno io ero a New York e ho visto le immagini dal telefonino mentre ero per strada e piangevo sotto gli occhiali da sole. L’ho rivisto anche l’altra sera ed ero nel letto da solo a piangere. Emozionante" ha ammesso l'ex centrocampista di Milan e Juventus.

(gazzetta.it)

