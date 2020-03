Il coronavirus colpisce lo staff dell'Ajax: Poulsen e due membri messi in isolamento preventivo

I campionati europei continuano a essere colpito dal coronavirus. Come riportato dal quotidiano olandese, il tecnico dell'Ajax, Erik ten Hag, nella prossima partita non potrà contare su parte del proprio staff tecnico. Infatti Christian Poulsen insieme al fisiologo Alessandro Schoenmaker e uno dei fisioterapisti sono stati messi in isolamento preventivo dai medici fino a venerdì 13 marzo, a causa della possibilità di aver contratto il virus durante una festa di compleanno a cui i tre avevano partecipato, e dove sembra che alcuni degli invitati siano risultati positivi ai test del coronavirus.

(telegraaf.nl)

VAI ALLA NEWS UFFICIALE