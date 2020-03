Gravina: "Affare Pallotta-Friedkin? Eravamo stati informati, credo proprio si vada avanti"

RADIO RADIO - Di ieri sera la notizia di complicazioni, piuttosto inevitabili, nell'accordo che sembrava ormai raggiunto tra Pallotta e Friedkin. A LaRoma24, il presidente della Roma ha già smentito il fallimento definitivo della trattativa, in mattinata anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, si mostra tuttora ottimista sul buon esito: "Ci sono delle norme che regolano il passaggio dei pacchetti azionari, noi siamo stati informati per le vie brevi, siamo in attesa di ricevere tutta la documentazione prevista dalle norme, ma forse ora ci sono altre priorità, quindi saranno oggetto di valutazione da parte della nostra commissione interna per dare il via libera al passaggio sotto il profilo sportivo, poi sapete che civilisticamente noi possiamo incidere poco. L’operazione va avanti? Mi sembra di sì, credo proprio di sì".