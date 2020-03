Fa molto discutere in Germania la decisione del Wolfsburg di tornare ad allenarsi nella giornata di oggi. La Bunedsliga ha deciso di rimandare ogni partita fino al 2 aprile, giorno in cui il massimo campionato tedesco dovrebbe ripartire, anche se molto probabilmente la data per ricominciare verrà posticipata ancora. Intanto attraverso i social sono arrivate molte critiche alla decisione presa dal club: "Vi sembra responsabile quel che fate? Dovreste dare l’esempio".

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE