FOTO - AS Roma: nuove indiscrezioni sulla maglia "Home" 2020/21

Mentre la Serie A, come la maggior parte dei campionati europei, è ferma a causa dell'emergenza Coronavirus, il sito specializzato sulle divise da gioco rivela la maglia "Home" della Roma per la stagione 2020/21. La divisa, griffata Nike, si ispira a quella della stagione 1979/80, anticipazione circolata già negli scorsi mesi. Presenta sul colletto e sulle spalle il bordeaux, una fascia sul petto, che prosegue sulle maniche, in cui dominano il rosso, l'arancione e il giallo. Sul cuore il logo del club, a destra quello della Nike in giallo, infine il main sponsor Qatar Airways in bianco.

(footyheadlines.com)

