FOTO - Atletico Madrid-Siviglia: nella coreografia dei tifosi colchoneros c'è anche la bandiera della Roma

Se in Italia il campionato di Serie A si giocherà nelle prossime settimane a porte chiuse, per via dell'emergenza Coronavirus, in Spagna invece ancora non si è avuta l'esigenza di vietare l'ingresso del pubblico negli stadi della Liga. Proprio in questo momento si sta svolgendo la partita tra Atletico Madrid e Siviglia, uno scontro diretto per la zona Champions League in un Wanda Metropolitano gremito di tifosi. Pochi istanti prima del fischio d'inizio del match, i sostenitori dei Colchoneros hanno esposto una coreografia da brividi, dove tra l'altro è apparsa anche una bandiera della Roma.