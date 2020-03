Florenzi, campagna benefica per lo Spallanzani di Roma: “Nel giorno del mio compleanno vi chiedo di aiutare medici e infermieri”

Alessandro Florenzi si dimostra ancora una volta sensibile a quanto sta accadendo nel mondo per l’emergenza Coronavirus. Dopo la raccolta fondi in favore del San Raffaele di Milano, il terzino romano ha promosso una campagna benefica anche per l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Queste le sue parole scritte in un post su Instagram:

“Vista l’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando, nel giorno del mio compleanno vi chiedo di aiutare chi ci sta mettendo anima e cuore: medici e infermieri. Unici a poter davvero assicurarci la vita. Sosteniamo insieme l’Ospedale ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma per l’emergenza Coronavirus. Il regalo più bello che oggi possa ricevere è sostenere e sostenerci. Insieme, uniti, possiamo fare tanto! Io da qui, nel mio, continuerò a sostenervi sempre”.