Europa League: il Siviglia pareggia 2-2 contro l'Atletico Madrid e resta al terzo posto

Ottimo pareggio del Siviglia in casa dell'Atletico Madrid: finisce 2-2. La squadra di Lopetegui si porta in vantaggio con De Jong, poco dopo il pareggio di Morata e il sorpasso dagli 11 metri di Joao Felix per i colchoneros. Nella ripresa il Siviglia riesce ad agguantare il pareggio grazie al rigore realizzato da Ocampos, che permette agli andalusi di restare al terzo posto in attesa della sfida contro la Roma.