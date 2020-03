El Zhar: "Nel 2006 potevo finire alla Roma. Poi mi telefonò il Liverpool..."

Nabil El Zhar lo ricordano in pochi appassionati di calcio, per lo più internazionale. Oggi, a 34 anni, gioca all'Al-Ahli ma nel 2006 la sua carriera visse un'improvvisa impennata finendo al Liverpool dove rimarrà per 4 anni, senza particolari fortune. Prima di approdare in reds, però, confessa che la sua carriera avrebbe potuto portarlo a Roma: "Posso anche dirlo adesso perché non credo di averlo fatto fino ad ora, stavo per firmare con la Roma per 5 anni quando ho ricevuto la chiamata del Liverpoool e ho cambiato idea".

Poi prosegue: "Nel momento in cui è arrivata la telefonata sono andato in Francia per fare tutto il possibile per firmare con i Reds. Mi volevano e dovevano solo mandarmi l’offerta via fax. Allora ho detto a mia madre che non appena lo avessi ricevuto sarei partito. Il mio agente non fu felice di questa scelta perché non era coinvolto nella trattativa".

(liverpoolecho