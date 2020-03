El Shaarawy: raccolti 50 mila euro per l'Ospedale San Paolo di Savona: «Fondamentale l'aiuto di tutti»

Obiettivo raggiunto per Stephan El Shaarawy. L'ex attaccante della Roma aveva lanciato nelle scorse ore campagna strutturata in tre parti con l’obiettivo di raccogliere 50 mila euro da donare all’Ospedale San Paolo di Savona

“Ciao ragazzi volevo informarvi che da qualche ora abbiamo superato la quota di 50 mila euro e ci tenevo particolarmente a ringraziarvi - le sue parole su Instagram - . In questo momento di difficoltà è fondamentale l’aiuto anche minimo da parte di ognuno di voi. Grazie per quello che state facendo. Come detto pareggerò le donazioni arrivate fino ad ora così potremo curare 5 persone in più rafforzando la terapia intensiva. Credo sia un aiuto importante per tutti i medici e gli infermieri che stanno facendo un lavoro importante. Vi invito ancora a donare e ad aiutare chi ci sta aiutando”.