De Rossi, il retroscena sull'esultanza per il gol alla Juventus nel 2011: fu una promessa a Rocco Papaleo

Durante questi giorni di quarantena Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi, è stata molto attiva sui social, e oggi ha tenuto una diretta Instragram insieme al comico Massimiliano Bruno nella quale ha svelato un particolare retroscena legato ad un'esultanza di De Rossi per un gol segnato in un Roma-Juventus del 2011: qualche settimana prima della partita lei ed il centrocampista andarono a vedere a teatro uno spettacolo di Rocco Papaleo, che, durante l’esibizione, mise in scena “Il ballo della foca“. Così l’ex numero 16 giallorosso promise al comico che avrebbe riprodotto quella danza dopo un suo gol.