Coronavirus: zona rossa estesa a tutto il territorio nazionale. Ufficialmente sospese tutte le attività sportive. Il Presidente Conte: "Dispiace per i tifosi ma il campionato si deve fermare" (VIDEO)

Novità importanti sul fronte Coronavirus fornite direttamente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il Premier ha annunciato l'estensione della zona rossa a tutto il territorio italiano, con le misure valide fino alla giornata di oggi per la Lombardia che entreranno in vigore domattina in tutta Italia. Conte ha poi dichiarato la sospensione di tutte le attività sportive, compreso ovviamente il campionato di calcio di Serie A: "Non c'è ragione per cui le manifestazioni sportive continuino, compreso il campionato di calcio. Mi dispiace per i tifosi, ma devono prenderne atto".

Questo uno stralcio dell'intervento del Premier: "(...) Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione 'Io resto a casa'. (...) Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola spostamenti a meno che non siano motivati da tre circostanze: comprovate esigenze di lavoro, casi di necessità o motivi di salute. Aggiungiamo un divieto di assembramento all'aperto in locali aperti al pubblico (...). Abbiamo adottato un'altra misura riguardante le manifestazioni sportive, compreso il campionato di calcio. Non c'è ragione per cui queste continuino, mi dispiace dirlo ma tutti i tifosi devono prenderne atto. Non consentiremo neppure che vengano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive (...)".