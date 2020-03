Coronavirus, un giovanissimo tifoso del Roma Club Bergamo mette all'asta la maglia di Mancini: "Facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo" (FOTO)

Un'iniziativa bellissima quella di cui Niccolò, un giovanissimo tifoso del Roma Club Bergamo, con l'aiuto del suo papà, si è reso protagonista. Il lupacchiotto ha deciso di mettere all'asta una maglia donatagli direttamente da Gianluca Mancini in occasione di Sassuolo-Roma ed autografata a margine di Atalanta-Roma, così da poter devolvere il ricavato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

A pubblicizzare l'iniziativa è stato proprio il Roma Club Bergamo, sulla propria pagina Facebook:

'“Facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo”

Così Cristian (il papà) e Niccolò (il suo bimbo) nostri soci, hanno deciso di mettere all’asta la maglia ricevuta da Gianluca Mancini in occasione di Sassuolo - Roma e autografata in occasione di Atalanta - Roma! Il ricavato verrà interamente devoluto all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo! Partecipare è semplicissimo, basta inviare una mail a info@romaclubbergamo.it con la propria offerta massima! L’offerta più alta si aggiudicherà la maglia e poi capiremo come spedirla appena sarà possibile! Base di partenza 200€. Forza!!!'