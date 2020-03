Coronavirus, taglio stipendi: Lega Serie A e AIC puntano all'accordo entro la fine della settimana

Un incontro interlocutorio finalizzato a trovare un accordo sulla riduzione degli stipendi dei calciatori è andato oggi in scena tra la Lega Serie A e l'Assocalciatori: le parti puntano a trovare una soluzione prima della prossima settimana. Una riunione cordiale ed interlocutoria, stando alle fonti dell'agenzia di stampa. La Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall'Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si sono aggiornate per cercare di trovare un accordo.

(ansa)