Coronavirus, raccolti più di 500.000 euro di donazioni. Roma: "Non fermiamoci qui" (VIDEO)

La Roma è stata tra i primi club ad essersi mobilitata a sostegno degli ospedali romani, tra cui lo Spallanzani, lanciando una raccolta fondi a supporto di chi sta fronteggiando questa emergenza coronavirus. Dopo due settimane, come annunciato dal club giallorosso attraverso il proprio profilo Twitter, sono stati raccolti più di 500.000 euro di donazioni, per l'esattezza 531.730 euro, superando in tal modo l'obiettivo prefissato. "Non fermiamoci qua, continuiamo ad aiutare i medici in questa battaglia!" è il messaggio condiviso dalla Roma che accompagna il video in cui vengono riportati tutti i messaggi di solidarietà e ringraziamento inviati dai tifosi.

Due settimane fa, l’#ASRoma ha lanciato una raccolta fondi per sostenere gli ospedali nella lotta al #COVID19 ? L’obiettivo era raggiungere € 500.000. Grazie al vostro aiuto siamo arrivati a 531.730 ? Non fermiamoci qua, continuiamo ad aiutare i medici in questa battaglia!? pic.twitter.com/FaaJAG1XrS — AS Roma (@OfficialASRoma) March 26, 2020